Из библиотеки Гарварда убрали книгу, обернутую человеческой кожей

Из библиотеки Гарварда убрали книгу с переплетом из человеческой кожи. Экспонат находится в ее владении больше 70 лет. Об этом заявили представители университета.
Необычную обложку имел экземпляр романа «Des destinées de l'âme» французского писателя Арсена Уссе. Он был обернут кожей скончавшейся пациентки психиатрической клиники.
Владельцем копии в начале XX века был терапевт Людовик Булан, бывший сотрудником заведения и взявший образцы покрова без согласия женщины. В 1950-х книгу передала Гарварду вдова дипломата Джона Стетсона-младшего.
Книга останется в хранилище, но «этически небезопасный характер происхождения и ее последующей истории» заставил университет поменять обложку на другую из привычных материалов.
«Основная проблема создания этого тома заключалась в том, что врач, не видя перед собой целого человека, совершил одиозный акт — снял кусок кожи с умершего пациента, сделал это почти наверняка без согласия и использовал его в переплете книги, с которой многие работают уже больше 100 лет», — прокомментировал находку библиотекарь Гарварда Том Хайри.
До недавнего времени библиотека предоставляла книгу любому студенту без необходимых предупреждений и предостережений об обложке. Студенты старших курсов с ее помощью даже подкалывали новичков, убеждая их достать экземпляр с полок и умалчивая о находящихся в нем человеческих останках. Впрочем, тогда происхождение кожи считалось лишь легендой.
В 2014 году Гарвард провел исследование материала обложки, ученые подтвердили, что она и вправду сделана из человеческой кожи. Публикация результатов вызвала волну «постов в сенсационном, нездоровом и юмористическом тоне», которая привела к аналогичному резонансу в международных СМИ.
Представители университета также связались с французскими властями, чтобы решить, как поступить с останками.