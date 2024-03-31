Из библиотеки Гарварда убрали книгу, обернутую человеческой кожей

«Основная проблема создания этого тома заключалась в том, что врач, не видя перед собой целого человека, совершил одиозный акт — снял кусок кожи с умершего пациента, сделал это почти наверняка без согласия и использовал его в переплете книги, с которой многие работают уже больше 100 лет», — прокомментировал находку библиотекарь Гарварда Том Хайри.