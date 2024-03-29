МТС подарят коллекционный мерч победителям конкурса в телеграме

Сегодня в 15:58
Фото пресс-службы МТС

Цифровая экосистема МТС выпустила лимитированную коллекцию мерча. Одежду оттуда подарят победителям творческого конкурса, который проходит в телеграм-боте компании.

Коллекция с аватарами получила название Hybrid Reality. Их создал диджитал-художник с помощью генеративных технологий и искусственного интеллекта, а в основу работы легла айдентика МТС.

Директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Мария Яковлева видит в этом проекте «нашу страсть к технологиям, стремление развиваться и пробовать новое в дизайне». Она призналась, что во время создания предыдущих коллекций мерча компания «задала высокую планку для себя», поэтому в этот раз она «старалась быть лучше, качественнее и интереснее».

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© Фото пресс-службы МТС
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© Фото пресс-службы МТС
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© Фото пресс-службы МТС
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© Фото пресс-службы МТС
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© Фото пресс-службы МТС
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В коллекции Hybrid Reality представлены свитер, худи с футером, футболка, жилетка, шарф, комбинезон, а также зимний пуховик и кепка, выполненные в фирменном градиенте МТС.

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