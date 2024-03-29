МТС подарят коллекционный мерч победителям конкурса в телеграме

Цифровая экосистема МТС выпустила лимитированную коллекцию мерча. Одежду оттуда подарят победителям творческого конкурса, который проходит в телеграм-боте компании.
Коллекция с аватарами получила название Hybrid Reality. Их создал диджитал-художник с помощью генеративных технологий и искусственного интеллекта, а в основу работы легла айдентика МТС.
Директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Мария Яковлева видит в этом проекте «нашу страсть к технологиям, стремление развиваться и пробовать новое в дизайне». Она призналась, что во время создания предыдущих коллекций мерча компания «задала высокую планку для себя», поэтому в этот раз она «старалась быть лучше, качественнее и интереснее».
В коллекции Hybrid Reality представлены свитер, худи с футером, футболка, жилетка, шарф, комбинезон, а также зимний пуховик и кепка, выполненные в фирменном градиенте МТС.