МТС подарят коллекционный мерч победителям конкурса в телеграме

Директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Мария Яковлева видит в этом проекте «нашу страсть к технологиям, стремление развиваться и пробовать новое в дизайне». Она призналась, что во время создания предыдущих коллекций мерча компания «задала высокую планку для себя», поэтому в этот раз она «старалась быть лучше, качественнее и интереснее».