Студент из Тайваня обморозил ноги в сухом льду, чтобы получить многомиллионные выплаты по страховке

В январе прошлого года Чанг в сговоре с Ляо получил полисы, страхующие на случай инвалидности, минимум у пяти страховщиков. Затем студент опустил ноги в ведро с сухим льдом более чем на 10 часов, чтобы получить обморожение. Сообщник привязал его к стулу, чтобы тот гарантированно смог выдержать изнурительную боль и не выдернуть ноги.