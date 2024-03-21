Студент из Тайваня обморозил ноги в сухом льду, чтобы получить многомиллионные выплаты по страховке

Тайваньского студента по фамилии Чанг и его бывшего одногруппника по имени Ляо обвинили в мошенничестве с медицинской страховкой, сообщает Oddity Central.
В январе прошлого года Чанг в сговоре с Ляо получил полисы, страхующие на случай инвалидности, минимум у пяти страховщиков. Затем студент опустил ноги в ведро с сухим льдом более чем на 10 часов, чтобы получить обморожение. Сообщник привязал его к стулу, чтобы тот гарантированно смог выдержать изнурительную боль и не выдернуть ноги.
После этого пара проехалась на мотоциклах по Тайбэю, чтобы создать впечатление, что обморожение случилось из‑за плохой погоды. В итоге Чанга пришлось госпитализировать, а врачи, не сумев сохранить ему ноги, провели двойную ампутацию ниже колен.
Студент подал страховые претензии, мошенники рассчитывали получить выплаты на 1,29 млн долларов. Позже выяснилось, что Чанг согласился на потерю ног, чтобы забрать себе большую часть этого пирога (около 786 тыс. долларов).
Однако выплаты произвела лишь одна компания — на 7200 долларов. Остальные же сочли действия студента подозрительными и обратились к местным властям. Прокуратура установила, что у Чанга были необычайно симметричные травмы, а на ногах отсутствовали отпечатки обуви или носков. Затем в ходе обыска у студентов дома нашли коробку из пенопласта, в которой хранился сухой лед.
По версии прокуроров, инициатором мошенничества выступил Ляо, после того как потерял много денег на рынке криптовалют и столкнулся с финансовыми проблемами. Ему удалось убедить друга обморозить ноги, посулив огромными выплатами, считают гособвинители. Обоим мужчинам предъявлены обвинения в мошенничестве, но Ляо также обвиняют в нанесении серьезных повреждений своему приятелю.