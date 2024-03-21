На LinkedIn появятся игры-головоломки в духе Wordle

Сегодня в 18:32
Фото: John Schnobrich/Unsplash

На социальной платформе LinkedIn, которую используют для трудоустройства и обмена профессиональным опытом, появятся игры. Об этом сообщил TechCrunch.

Создатели портала надеются, что это нововведение поможет увеличить время, которое люди проводят на сайте. В ближайшее время на LinkedIn можно будет найти головоломки в духе Wordle.

Успех Wordle привел к созданию игр Queens, Inference и Crossclimb. Когда они станут доступны пользователям LinkedIn, пока неизвестно.

«Мы экспериментируем с добавлением игр-головоломок в LinkedIn, чтобы развлечься, углубить отношения и, надеюсь, дать возможность для общения», — рассказал представитель платформы.

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