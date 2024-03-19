В России десятый год сокращается тираж газет

В России тираж газет сокращается десятый год подряд. В 2023 году он составил около 3,5 млрд экземпляров, что на 11,5% меньше, чем в 2022-м, сообщает AdIndex.
В 2022 году тираж газет сократился на 9%. Аналитики отметили, что последний раз рост этих тиражей в стране был зафиксирован в 2013-м. Тогда он составлял 9,5 млрд экземпляров.
В исследовании также говорится, что число газетных изданий в целом упало на 5% — до 6600. Еще уменьшились на 9% тиражи журналов — до 38 тыс.
Общая совокупная аудитория одного газетного номера составляла 16,5 млн человек с декабря 2022-го по апрель 2023-го. В топ изданий, которые выпустили наибольшее количество непериодических изданий, вошли «АСТ», «Эксмо» и «Просвещение».
В июне 2023-го стало известно, что тираж издаваемых в России книг упал на четверть. В качестве причин падения тиражей эксперты и участники рынка назвали подорожание расходных материалов и сокращение числа лицензий зарубежных авторов, которые издатели не могут продлить с 2022 года.