Внучка аниматора «Супермена» 1940-х отреставрировала мультфильм

Анимационные короткометражки о Супермене от Fleischer Studios, созданные в 1940-х, в очередной раз отреставрировали. В этот раз работы над метрами довели до конца при участии внучки знаменитого аниматора Макса Флейшера, сообщает Gizmodo.
Джейн Флейшер Рид презентовала отреставрированную версию мультфильма «Механические монстры» в Музее современного искусства Нью-Йорка. Работа над короткометражкой началась еще в 2022 году, ближе к концу реставрации один из участников признал ее разочаровывающей.
Заметных изменений в оригинале и 35-миллиметровой обновленной версии не увидеть. Единственное, что бросается в глаза, — это освещение в кадре, которое стало более сильным.
«Механические монстры» вышли в ноябре 1941 года, всего через два месяца после самого первого короткометражного мультфильма Флейшера о Супермене. Эти работы оказали влияние на последующие проекты о супергероях.
Флейшер намерена и дальше реставрировать мультфильмы о супергерое. У нее есть как минимум еще один проект, над которым она работает, а с остальными возникли сложности: если ранее ей помогали архивисты, то теперь приходится искать частных коллекционеров.