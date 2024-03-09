В Италии с улицы убрали статью Джульетты, потому что туристы протерли дыру в её груди

Туристы в итальянской Верона протерли дыру в правой груди статуи Джульетты, героини пьесы Уильяма Шекспира. Об этом пишет The Guardian
Бронзовая фигура стоит под балконом в крошечном дворике, где, по преданию, Ромео сватался к Джульетте. Каждый день сюда приходят сотни посетителей, чтобы сделать селфи и прикоснуться к её груди в рамках ритуала, который, как считается, приносит удачу в любви.
Однако традиция наносит ущерб скульптуре, ведь пот с человеческих рук становится причиной появления дыр. Аналогичные повреждения уже стали причиной замены фигуры на копию в 2014 году. Ранее там стоял оригинальный памятник работы скульптора Нерео Костантини, установленный в 1969 году, однако позже его занесли в помещение, чтобы уберечь от туристов.
Двор со скульптурой находится рядом с «Каса ди Джульетта», отреставрированным зданием XIII века, которое когда‑то принадлежало знатной семье дель Каппелло. Местные жители считают, что она послужила прообразом вымышленной семьи Джульетты Капулетти в пьесе «Ромео и Джульетта». Балкон был пристроен к зданию в XX веке.
Сегодня в здании устроили музей с коллекцией картин, костюмов эпохи Возрождения и кроватью, которая фигурировала в экранизации пьесы Шекспира, снятой Франко Дзеффирелли в 1968 году. Но большинство туристов отказываются от музея ради статуи.