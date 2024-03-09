В Италии с улицы убрали статью Джульетты, потому что туристы протерли дыру в её груди

Однако традиция наносит ущерб скульптуре, ведь пот с человеческих рук становится причиной появления дыр. Аналогичные повреждения уже стали причиной замены фигуры на копию в 2014 году. Ранее там стоял оригинальный памятник работы скульптора Нерео Костантини, установленный в 1969 году, однако позже его занесли в помещение, чтобы уберечь от туристов.