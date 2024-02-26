«Бедные-несчастные» стали самым кассовым фильмом Йоргоса Лантимоса

Фильм «Бедные-несчастные» стал самым кассовым в карьере режиссера Йоргоса Лантимоса. Об этом сообщает Deadline.

На 25 февраля сборы ленты составили 99,6 млн долларов. «Бедные-несчастные» обогнали «Фаворитку» (95 млн), «Лобстера» (17 млн) и «Убийство священного оленя» (6,9 млн).

Фильм основан на одноименном романе шотландского писателя Аласдера Грея. Сюжет рассказывает о судьбе «непостоянной, чрезмерно сексуальной, эмансипированной женщины» Беллы Бакстер. Ей пересадили мозг ее же нерожденного ребенка, после того как она покончила жизнь самоубийством, чтобы спастись от жестокого мужа.

Беллу возвращает к жизни блестящий неортодоксальный ученый и по совместительству ее отец Годвин Бакстер. Но в какой‑то момент главной героине не хватает свободы, и она решает сбежать вместе с адвокатом Дунканом.

Картина «Бедные-несчастные» получила высокую оценку со стороны критиков, а также удостоилась ряда кинопремий, номинаций и включений в списки лучших кинолент года, в том числе фильм 11 раз номинировали на «Оскар».