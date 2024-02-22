Америка Феррера снимется вместе с Мэттью Макконахи в драме «Потерянный автобус»

Американская актриса Америка Феррера, известная по сериалу «Дурнушка» и фильму «Барби», снимется вместе с Мэттью Макконахи в драме «Потерянный автобус». Об этом сообщил Variety.

Артистка сыграет учительницу, которая помогает водителю школьного автобуса вывезти из зоны пожаров детей. Автором картины выступит режиссер Пол Гринграсс. Сценарий написал Брэд Ингелсби. Картину разработает Apple Original Films.

В основу ленты ляжет книга Лиззи Джонсон «Рай: борьба одного города за выживание в американском лесном пожаре». Она рассказала о самом смертоносном пожаре в истории Калифорнии, случившемся в 2018 году. Съемки начнутся весной.

В центре истории окажутся водитель Кевин Маккей и учительница Мэри Людвиг. Они сумели провести автобус, полный детей, через огонь, когда город Парадайз был охвачен хаосом. Пожар уничтожил большую часть города и унес жизни десятков его жителей.

Продюсерами картины выступят Джейми Ли Кертис, Джейсон Блюм, Ингельсби и Грег Гудман, а также Джонсон и Эми Лорд. По информации СМИ, Кертис и Блюм работали над проектом с 2022 года.