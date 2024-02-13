13 марта в Okko пройдет премьера комедийного мультсериала «13 карт» — спин-оффа комикса «Земля королей», ставшего самым продаваемым в России в 2021 году. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Новые серии «13 карт» будут эксклюзивно выходить в Okko каждый месяц 13-го числа. В сезоне планируется 9 эпизодов.
Анимационный сериал рассказывает о подростке Феде, который хотел скинуть скучные обязанности (вроде уборки и учебы) на других, и его мечта сбылась. В распоряжении героя оказались восемь клонов, призванных из магической карточной колоды. Быстро выяснилось, что у каждого из клонов есть собственные амбиции и мыть за Федю посуду они не собираются. Двойники оказались не приспособленными к жизни в реальном мире, но в магический они отказались возвращаться наотрез.
«13 карт» — проект студии «Феникс», которая выросла из небольшого ютуб-канала с любительским творчеством. Режиссер картины — Ваня Тейл, снимавший мультсериалы «Кот Альберт» и «Криминарт», работавший над комиксами «Сахарный мир».
Автором идеи «13 карт» и продюсером выступил основатель студии «Феникс» Федор Нечитайло. Он отметил, что мультсериал — это в первую очередь реализация творческого видения Вани Тейла, почва которого «была прощупана» на музыкальных клипах с персонажами.
«13 карт» выйдут в Okko в рамках сотрудничества, которое онлайн-кинотеатр заключил со студией «Феникс» в январе прошлого года. В Okko уже можно посмотреть другие проекты студии: «Шурик и Шарик» и «Дух моей общаги».