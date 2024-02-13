Анимационный сериал рассказывает о подростке Феде, который хотел скинуть скучные обязанности (вроде уборки и учебы) на других, и его мечта сбылась. В распоряжении героя оказались восемь клонов, призванных из магической карточной колоды. Быстро выяснилось, что у каждого из клонов есть собственные амбиции и мыть за Федю посуду они не собираются. Двойники оказались не приспособленными к жизни в реальном мире, но в магический они отказались возвращаться наотрез.