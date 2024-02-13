«Яндекс Браузер» научился генерировать картинки, пересказывать видео и корректировать тексты

«Яндекс» встроил нейросети в свой браузер, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе компании.
YandexGPT поможет пользователям браузера писать комментарии, письма, отзывы и другие сообщения. Для этого нужно выделить фрагмент и выбрать функцию «Помочь с текстом». Она может исправить ошибки, сократить или улучшить стиль. Опция доступна на сайтах, в соцсетях, электронной почте и приложениях с формами ввода.
На презентации, посвященной новому продукту, разработчики отметили, что обучали YandexGPT исправлять ошибки вместе с корректорами на словаре Розенталя. По словам представителей компании, их разработка более эффективна, чем некоторые профессиональные корректоры. Если после проверки специалистом допустимо 8 ошибок на 40 тыс. знаков, то после проверки «Яндекс браузером» в таком объеме текста осталось всего 4 ошибки.
Еще одно нововведение — опция «Давай нарисуем». Пользователи нейробраузера могут создавать изображения, обратившись к Алисе и описав (текстом или голосом), что они хотят увидеть на картинке. Генерацией контента займется YandexGPT.
Нейросети «Яндек Браузера» научились переводить ролики с японского и корейского языков на русский и накладывать озвучку. Раньше эта функция была доступна лишь для английского, китайского, французского, испанского, итальянского и немецкого.
А еще нейробраузер научился пересказывать главные тезисы из иноязычных видео на русском языке. Кроме того, он может в режиме реального времени генерировать субтитры для русскоязычных видео, визуально разделяя реплики разных спикеров.
В браузер от «Яндекса» встроили алгоритм, который проверяет сайты на наличие фишинга. Если ресурс покажется опасным, программа предупредит о рисках. Разработчики говорят, что процесс проверки занимает 0,01 секунды и не влияет на скорость работы.
На компьютерах со старым «железом» браузер стал быстрее грузиться, отмечают в компании. Скорость старта на системах с самыми медленным жесткими дисками (HDD) увеличилась, по словам «Яндекса», с 45 до 20 секунд.
Также браузер умеет сканировать QR-коды во время воспроизведения видео. Для этого достаточно навести курсор на код — появится всплывающая ссылка.
Поддерживаются облачные вкладки и группы вкладок: можно открыть страницу на одном устройстве, а продолжить работать с ней на другом, если в обоих девайсах пользователь авторизовался через «Яндекс ID». Настройки и закладки из другого браузера можно перенести сразу после установки.
Нейросетевые функции «Яндекс Браузера» активируются с помощью компактных меню, они автоматически появляются рядом с контентом, где их можно применить. Если функция влияет на всю страницу, меню появится рядом с адресной строкой.