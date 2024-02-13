«Яндекс Браузер» научился генерировать картинки, пересказывать видео и корректировать тексты

На презентации, посвященной новому продукту, разработчики отметили, что обучали YandexGPT исправлять ошибки вместе с корректорами на словаре Розенталя. По словам представителей компании, их разработка более эффективна, чем некоторые профессиональные корректоры. Если после проверки специалистом допустимо 8 ошибок на 40 тыс. знаков, то после проверки «Яндекс браузером» в таком объеме текста осталось всего 4 ошибки.