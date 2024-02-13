Российских и белорусских хоккеистов не допустили в международные турниры в новом сезоне

Там отметили, что совет IIHF рассмотрел риски безопасности и пришел к выводу, что возвращение российской и белорусской сборных пока небезопасно. В частности, Белоруссия не сможет принять участие в финальном олимпийском квалификационном раунде, который пройдет в августе 2024 года.