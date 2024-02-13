Российских и белорусских хоккеистов не допустили в международные турниры в новом сезоне

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) продлила запрет на участие в соревнованиях под эгидой организации для сборных России и Белоруссии на сезон 2024/2025. Об этом говорится на сайте организации.
Там отметили, что совет IIHF рассмотрел риски безопасности и пришел к выводу, что возвращение российской и белорусской сборных пока небезопасно. В частности, Белоруссия не сможет принять участие в финальном олимпийском квалификационном раунде, который пройдет в августе 2024 года.
Включат ли Россию и Белоруссию в сезон чемпионата 2025–2026 года, федерация решит в мае 2025 года на заседании совета IIHF.
Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах IIHF с февраля 2022 года из‑за боевых действий на территории Украины.
В октябре 2023 года федерация хоккея опубликовала предварительную программу групповых этапов зимних Олимпийских игр 2026 года, в которой российская сборная определена в группу C с отметкой «теоретическая позиция посева в случае принятия решения о возвращении команды в программу чемпионата».