В Сан-Франциско толпа разгромила беспилотное такси Waymo — неизвестно зачем

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:58
Кадр: Frisco Live 415/YouTube

В китайском квартале Сан-Франциско толпа хулиганов разгромила беспилотное такси Waymo. В нем не было пассажиров, передает The Verge.

Автомобиль, который ударом остановил один из вандалов, разукрасили баллончиками, разбили в нем окна, а под конец забросили в салон фейерверки и подожгли. Беспилотник сгорел до прибытия пожарных, хотя те появились на месте через несколько минут.

В соцсетях выложили записи нападения на Waymo и его последствия.

Личности нападавших и мотивы атаки остаются неизвестны. Однако это не первый раз, когда беспилотники оказываются под ударом, хоть и не с таким большим уроном: ранее на капоты машин Cruise ставили дорожные конусы в знак протеста против пробок, которые они создавали, и опасного поведения на дорогах.

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+