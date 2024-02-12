В китайском квартале Сан-Франциско толпа хулиганов разгромила беспилотное такси Waymo. В нем не было пассажиров, передает The Verge.
Автомобиль, который ударом остановил один из вандалов, разукрасили баллончиками, разбили в нем окна, а под конец забросили в салон фейерверки и подожгли. Беспилотник сгорел до прибытия пожарных, хотя те появились на месте через несколько минут.
В соцсетях выложили записи нападения на Waymo и его последствия.
Личности нападавших и мотивы атаки остаются неизвестны. Однако это не первый раз, когда беспилотники оказываются под ударом, хоть и не с таким большим уроном: ранее на капоты машин Cruise ставили дорожные конусы в знак протеста против пробок, которые они создавали, и опасного поведения на дорогах.