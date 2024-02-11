Исследование: 71% мужчин испытывали нежелательные сексуальные действия со стороны женщин

Семён Гудошников
Сегодня в 19:31
Фото: Gioele Fazzeri/Unsplash

71% мужчин хотя бы раз подвергались «сексуальной виктимизации» (sexual victimization) со стороны женщин. Об этом говорится в исследовании, проведенном Жасмин Маджлесси и Стивом Луннаном из Университета Эдинбурга.

Под «сексуальной виктимизацией» они понимают «любую нежелательную сексуальную активность», совершенную с использованием физической силы, психологического принуждения или неспособности жертвы отказаться.

В исследование приняли участие 1124 гетеросексуальных мужчины из Великобритании. Они прошли анонимный опрос, включающий оценку сексуальной виктимизации, тревожности, депрессии и симптомов ПТСР.

Наиболее частой формой сексуальной виктимизации со стороны женщин, о которой сообщили респонденты, стали ласки и хватания. За ними по распространенности следуют секс, поцелуи и преследования.

57% опрошенных заявили, что подверглись сексуализированному насилию со стороны женщин более одного раза, 40% — что такое насилие сопровождалось попыткой вступить в половой акт, либо закончилось сексом.

У мужчин, рассказавших о большем числе случаев женского харассмента, более серьезные показатели тревоги, депрессии и посттравматического стрессового расстройства, говорится в исследовании.

Сексуализированное насилие в отношении мужчин почти не обсуждается в СМИ и в политических дискуссиях. По крайней мере частично это объясняется разницей в гендерных нормах, отмечает Psy Post.

«Существует широко распространенное культурное убеждение, что сексуальная виктимизация мужчин со стороны женщин невозможна, поскольку мужчины должны быть физически доминирующими и агрессивными, независимыми и способными защитить себя, тогда как женщины должны наоборот быть нежными, покорными и слабыми», — поясняют авторы исследования.

Ученые считают, что их работа «опровергает культурные мифы, предписывающие, что мужчины не могут испытывать психологические страдания в результате сексуальной виктимизации».

Другие исследования на эту тему показывают меньшую распространенность сексуализированного насилия со стороны женщин (возможно, это объясняется различием в терминах «сексуализированное насилие» и «сексуальная виктимизация», либо разницей в методологии).

По подсчетам американского проекта «1 in 6», жертвами сексуализированного насилия в детстве или взрослом возрасте становится каждый шестой мужчина. Похожие цифры приводят и исследователи NSVRC, занимающиеся изучением статистики насилия в США: их оценки говорят о том, что 25% мужчин хотя бы раз в жизни подвергались сексуализированному насилию.

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