Исследование: 71% мужчин испытывали нежелательные сексуальные действия со стороны женщин

По подсчетам американского проекта «1 in 6», жертвами сексуализированного насилия в детстве или взрослом возрасте становится каждый шестой мужчина. Похожие цифры приводят и исследователи NSVRC, занимающиеся изучением статистики насилия в США: их оценки говорят о том, что 25% мужчин хотя бы раз в жизни подвергались сексуализированному насилию.