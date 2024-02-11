В США детей исключили из христианской школы из‑за рекламы аккаунта OnlyFans на машине их мамы

Во Флориде двух учеников исключили из частной школы из‑за наклейки на машине их матери с рекламой ее аккаунта на OnlyFans, пишет New York Post.
Дети Мишель Клайн учатся в частной христианской школе для детей до 13 лет. Месяц назад ее руководство уже обращалось к женщине с просьбой не заезжать на территорию кампуса на автомобиле из‑за многочисленных жалоб родителей. Она согласилась, хотя из‑за этого ей приходилось провожать ребят через оживленную улицу.
«Как только меня попросили, я перестала парковаться у школы. Но им и этого оказалось мало, они надавили сильнее. По-моему, мои дети не заслуживают такого отношения», — рассказала мать журналистам.
5 февраля совет школы уведомил семью, что дети будут немедленно отчислены, потому что родительница решила рекламировать «порнографический сайт» детям «с помощью виниловых надписей и изображений на автомобиле».
Также представители совета обвиняют женщину и ее мужа в греховном образе жизни, потому что они снимают и публикуют контент в аккаунте, который приносит супругам до 20 тыс. долларов в месяц. При этом в тексте шесть раз упомянуто слово «покаяться».
Более того, в письме говорится, что после первого предупреждения Клайн якобы «издевательски» заменила надпись на заднем стекле на более крупную наклейку. Мать отрицает, что меняла изображение, и подчеркивает, что адрес ее аккаунта висит на месте уже два года.
В уведомлении также сказано, что решение об исключении детей было принято после того, как Клайн рассказала об инциденте в СМИ.
В беседе с журналистами директор школы Джереми Томас подтвердил решение совета и заявил, что решение приняли для защиты «невинности детей».
«Порнография — это порок и сексуальный грех, который разрушает жизни и разбивает браки. Негативное влияние порнографии на молодежь может привести в будущем к проблемам в долгосрочных отношениях. Потребление, производство, распространение или реклама порнографии противоречат учению Библии, Церкви и нашей школы», — ответил Томас.
«Писание ясно говорит, что каждый, кто заставляет детей грешить, будет подвергнут суду Христа, если не раскается искренне и не обратится к Нему. Христос пришел спасти грешников и умер, чтобы все могли войти в вечную жизнь и испытать Его радость. Наша школа желает помочь семьям воспитывать и обучать своих детей в любви к Богу и добру», — отметил директор.
Представители школы также заявили, что могут рассмотреть возможность повторного зачисления детей в школу, если Клайн снимет наклейки и удалит аккаунт, а также письменно сообщит учителям, что приняла меры из «желания встать на путь покаяния».
«Простите за выражение, но, по сути, я ответила „поцелуйте меня в задницу“», — говорит Клайн. Теперь она намерена воспитывать детей дома вместе с мужем, а также переехать в другой район.