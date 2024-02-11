В США детей исключили из христианской школы из‑за рекламы аккаунта OnlyFans на машине их мамы

«Писание ясно говорит, что каждый, кто заставляет детей грешить, будет подвергнут суду Христа, если не раскается искренне и не обратится к Нему. Христос пришел спасти грешников и умер, чтобы все могли войти в вечную жизнь и испытать Его радость. Наша школа желает помочь семьям воспитывать и обучать своих детей в любви к Богу и добру», — отметил директор.