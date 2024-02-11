В российских вузах появятся комнаты для детей студенток

Минобрнауки активизирует создание комнат для пребывания детей в университетах, чтобы молодые мамы могли заботиться о ребенке без отрыва от обучения или преподавания. Об этом заявила замглавы ведомства Ольга Петрова.
«Сейчас мы еще активизируем создание комнат для пребывания детей в университетах, то есть тоже такая политика ведется, и это нужно, причем нужно и для студенток, и для молодых преподавателей, которые тоже пришли, прочитали лекцию, и чтобы однозначно ребенку было спокойно. И также много других мер поддержки, которые тоже в этом году возникнут», — сказала она на публичной дискуссии в честь Международного дня женщин и девочек в науке.
Ранее на заседании рабочей группы по внедрению «семьеведения» депутаты Госдумы посоветовали девочкам до 18 лет не делать аборт. Одна из депутаток Вероника Власова раскритиковала обучение детей обращению с презервативами. «Я сама мама, бабушка, и тоже, несмотря на то что понимала — это важно и нужно, но вот этот клич „дай презерватив, чтобы избежать беременности“ — он был излишним», — считает она.
Сейчас в России при рождении ребенка студентке положено единовременное пособие, размер которого равен стипендии за время нахождения в декрете. В Москве студенческим семьям компенсируют ежемесячный рост стоимости продуктов питания. Эту дополнительную поддержку можно оформить, если оба родителя учатся очно и их ребенок младше трех лет.