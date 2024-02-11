В российских вузах появятся комнаты для детей студенток

Семён Гудошников
Сегодня в 14:18
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Минобрнауки активизирует создание комнат для пребывания детей в университетах, чтобы молодые мамы могли заботиться о ребенке без отрыва от обучения или преподавания. Об этом заявила замглавы ведомства Ольга Петрова.

«Сейчас мы еще активизируем создание комнат для пребывания детей в университетах, то есть тоже такая политика ведется, и это нужно, причем нужно и для студенток, и для молодых преподавателей, которые тоже пришли, прочитали лекцию, и чтобы однозначно ребенку было спокойно. И также много других мер поддержки, которые тоже в этом году возникнут», — сказала она на публичной дискуссии в честь Международного дня женщин и девочек в науке.

Ранее на заседании рабочей группы по внедрению «семьеведения» депутаты Госдумы посоветовали девочкам до 18 лет не делать аборт. Одна из депутаток Вероника Власова раскритиковала обучение детей обращению с презервативами. «Я сама мама, бабушка, и тоже, несмотря на то что понимала — это важно и нужно, но вот этот клич „дай презерватив, чтобы избежать беременности“ — он был излишним», — считает она.

Сейчас в России при рождении ребенка студентке положено единовременное пособие, размер которого равен стипендии за время нахождения в декрете. В Москве студенческим семьям компенсируют ежемесячный рост стоимости продуктов питания. Эту дополнительную поддержку можно оформить, если оба родителя учатся очно и их ребенок младше трех лет.

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+