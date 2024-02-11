В российских вузах появятся комнаты для детей студенток

«Сейчас мы еще активизируем создание комнат для пребывания детей в университетах, то есть тоже такая политика ведется, и это нужно, причем нужно и для студенток, и для молодых преподавателей, которые тоже пришли, прочитали лекцию, и чтобы однозначно ребенку было спокойно. И также много других мер поддержки, которые тоже в этом году возникнут», — сказала она на публичной дискуссии в честь Международного дня женщин и девочек в науке.