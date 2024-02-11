Умер бывший солист рок-группы Can Дамо Судзуки

Вокалист вернулся к музыке в 1983 году, выпустил ряд сольных проектов и гастролировал в течение многих лет, хотя в последние годы ослаб из‑за болезни. Он больше никогда не выступал с группой Can, которая записала ряд альбомов, не заменив его после его ухода. В последние годы группа выпустила серию архивных концертных записей, в нескольких из них участвовал Судзуки.