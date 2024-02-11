Умер бывший солист рок-группы Can Дамо Судзуки

9 февраля скончался бывший вокалист немецкой группы Can Кэндзи «Дамо» Судзуки, рассказали участники коллектива в своих соцсетях. Солисту было 74 года.
«С глубокой скорбью мы вынуждены сообщить о кончине нашего замечательного друга Дамо Судзуки. Его безграничная творческая энергия затронула многих по всему миру, не только благодаря Can, но и другим его проектам. Доброй души и наглой улыбки Дамо будет не хватать всегда», — говорится в прощальном посте
«На том свете его ждет фантастический джем с Михаелем [Кароли, гитарист, умер в 2001 году], Яки [Либецайт, барабанщик, умер в 2017 году] и Хольгером [Шукаем, басист, умер в 2017 году]! Ничего кроме любви его семье и детям!», — заканчивается сообщение.
Представители коллектива не уточнили причину смерти музыканта. Известно, что 10 лет назад ему был диагностирован рак прямой кишки, врачи оценивали шансы пережить болезнь в 10%.
Наряду с Kraftwerk, Neu и другими, Can были лидерами новаторской плеяды немецких коллективов, возникшей на волне психоделической музыки в конце 1960-х годов и объединенных в жанр «краут-рок». Несмотря на то, что группы начинали с похожей музыки и даже имели общих участников, они быстро разошлись в разные стороны. В отличие от остальных Can придерживались более импровизационного стиля, отмечает Variety
В качестве вокалиста Дамо сменил Малкольма Муни, покинувшего Can в 1969 году. Судзуки еще подростком покинул Японию и путешествовал по Европе. Либецайт и Шукай попросили парня присоединиться к группе, когда встретили его поющим на улице.
Музыкант стал полноправным участником в 1970-м и работал с ней над самыми известными и влиятельными альбомами: «Soundtracks», «Tago Mago» 1971 года, «Ege Bamyasi» 1972 года и «Future Days» 1973 года.
Его неструктурированная манера пения, импрессионистические тексты и часто придуманные слова прекрасно сочетались с импровизациями группы, которые могли растягиваться на десятки минут; полная версия их классической песни 1970 года «Mother Sky» длится почти полчаса.
Судзуки покинул группу после выхода «Future Days», женился на немке, которая была свидетелем Иеговы, и в течение следующих 10 лет следовал за сектой.
Вокалист вернулся к музыке в 1983 году, выпустил ряд сольных проектов и гастролировал в течение многих лет, хотя в последние годы ослаб из‑за болезни. Он больше никогда не выступал с группой Can, которая записала ряд альбомов, не заменив его после его ухода. В последние годы группа выпустила серию архивных концертных записей, в нескольких из них участвовал Судзуки.