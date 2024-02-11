В Элисте произошел взрыв в образовательном центре

Первый произошел в центре медиации и образовательных услуг «Альтернатива», пишет Baza. По их информации, в помещение зашел мужчина с пакетом и ввязался в конфликт с двумя сотрудниками учреждения. Во время разговора в сумке сдетонировало самодельное взрывное устройство.