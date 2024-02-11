В Элисте произошел взрыв в образовательном центре

Максим Саблин
Сегодня в 08:56
Фото: zhest_08/«ВКонтакте»

В Элисте вечером в субботу прогремели два взрыва, погиб один человек, еще пятеро ранены.

Первый произошел в центре медиации и образовательных услуг «Альтернатива», пишет Baza. По их информации, в помещение зашел мужчина с пакетом и ввязался в конфликт с двумя сотрудниками учреждения. Во время разговора в сумке сдетонировало самодельное взрывное устройство.

Мужчина с бомбой скончался на месте, добавляет Shot. Серьезные раны получила Намджил Яманова — главный внештатный педагог-психолог в сфере образования Министерства науки Калмыкии. Вторым пострадавшим телеграм-канал называет ее мужа Германа, у него тоже тяжелые осколочные ранения, супруги находятся в больнице.

Сообщения о «хлопке» по адресу центра, расположенного в жилом доме, подтвердил мэр города Шафран Тепшинов.

На сайте центра говорится, что его сотрудники занимаются разрешением спорных и конфликтных ситуаций, организуют курсы подготовки психологов и педагогов, составляют судебно-психологическую экспертизу, выдают заключения о психоэмоциональном состоянии и проводят психологическое консультирование.

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Силовики выехали по адресу погибшего бомбиста, и там произошел второй взрыв, рассказали ТАСС в силовых структурах Калмыкии. Как говорится в посте «112», из‑за подрыва второго СВУ пострадали три росгвардейца, один из них в тяжелом состоянии.

«У одного из пострадавших оторвало ногу, второму сильно посекло лицо осколками», — делится подробностями источник «Рен-ТВ».

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