В Элисте произошел взрыв в образовательном центре

В Элисте вечером в субботу прогремели два взрыва, погиб один человек, еще пятеро ранены.
Первый произошел в центре медиации и образовательных услуг «Альтернатива», пишет Baza. По их информации, в помещение зашел мужчина с пакетом и ввязался в конфликт с двумя сотрудниками учреждения. Во время разговора в сумке сдетонировало самодельное взрывное устройство.
Мужчина с бомбой скончался на месте, добавляет Shot. Серьезные раны получила Намджил Яманова — главный внештатный педагог-психолог в сфере образования Министерства науки Калмыкии. Вторым пострадавшим телеграм-канал называет ее мужа Германа, у него тоже тяжелые осколочные ранения, супруги находятся в больнице.
Сообщения о «хлопке» по адресу центра, расположенного в жилом доме, подтвердил мэр города Шафран Тепшинов.
На сайте центра говорится, что его сотрудники занимаются разрешением спорных и конфликтных ситуаций, организуют курсы подготовки психологов и педагогов, составляют судебно-психологическую экспертизу, выдают заключения о психоэмоциональном состоянии и проводят психологическое консультирование.
Силовики выехали по адресу погибшего бомбиста, и там произошел второй взрыв, рассказали ТАСС в силовых структурах Калмыкии. Как говорится в посте «112», из‑за подрыва второго СВУ пострадали три росгвардейца, один из них в тяжелом состоянии.
«У одного из пострадавших оторвало ногу, второму сильно посекло лицо осколками», — делится подробностями источник «Рен-ТВ».