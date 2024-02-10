Фанатка Тейлор Свифт приготовила торт певицы в натуральную величину

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:47
Фото: @lara_cakes/X

Поклонница Тейлор Свифт Лара Мейсон приготовила торт в форме певицы и в натуральную величину. Пекарь всегда мечтала сделать это, а в преддверии Супербоула появился повод, рассказала она The Guardian.

«Она [Свифт] мне очень нравится, я не несгибаемая свифти [название фанатов артистки], но я очень ценю ее музыку и тот факт, что она является образцом для подражания для женщин», — сказала Мейсон. Любовь ее мужа к НФЛ подтолкнула ее к созданию торта, о котором она думала уже давно, добавила женщина.

На приготовление торта «Красный бархат» со вкусом ванили ушло 38 часов и 130 килограмм ингредиентов. Мейсон сказала, что ее шестилетние дочери-близняшки с интересом наблюдали за процессом: «Каждый день, когда они приходят домой из школы, я делала все больше и больше. Они с удовольствием рассказывали всем своим одноклассникам, что их мама — это женщина, которая приготовила торт [по образу] Тейлор Свифт».

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© Фото: @lara_cakes/X
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© Фото: @lara_cakes/X

Мейсон любит готовить «большие экстравагантные торты», до этого она создавала Гринча. «Но когда дело доходит до создания Тейлор Свифт, очевидно, что это сложно, ведь она такая красивая и ее черты лица идеальны. Люди будут разбирать мельчайшие детали, потому что все точно знают, как она выглядит», — поделилась пекарь.

Она планирует перекусить тортом Свифт в перерывах на матче Супербоула.

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