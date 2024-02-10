Фанатка Тейлор Свифт приготовила торт певицы в натуральную величину

На приготовление торта «Красный бархат» со вкусом ванили ушло 38 часов и 130 килограмм ингредиентов. Мейсон сказала, что ее шестилетние дочери-близняшки с интересом наблюдали за процессом: «Каждый день, когда они приходят домой из школы, я делала все больше и больше. Они с удовольствием рассказывали всем своим одноклассникам, что их мама — это женщина, которая приготовила торт [по образу] Тейлор Свифт».