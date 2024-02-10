Во французской деревне запретили пользование смартфонами в общественных местах

Так, пенсионер и бывший почтальон Жан-Люк Родье голосовал за ограничения. Он признался, что боится искусственного интеллекта и никогда не был «сторонником запретов, но речь идет о нарастающей тревоге из‑за использования телефонов». Его 20-летний сын Габриэль, наоборот, против запрета: «Я провожу в телефоне по пять часов в день, и это разумное пользование. <…> Мне нравится искать информацию в телефоне на улице. Вы не можете запретить знание, которое у вас под рукой».