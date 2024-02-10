Во французской деревне запретили пользование смартфонами в общественных местах

Жители комунны Сена-Порт во Франции проголосовали за запрет использования смартфонов в общественных местах, сообщает The Guardian. Им рекомендуется только звонить, а прокручивать ленту соцсетей — нет.
«Торчать» в телефонах теперь запрещено во время ходьбы по улице, отдыха на скамейке в парке, в магазинах, кафе и ресторанах, а также родителям, ждущим своих детей перед школьными воротами. А чтобы узнать дорогу, придется спрашивать прохожих, а не пользоваться онлайн-картами.
Если родители подпишут соглашение, что ребенок не получит на руки смартфон до 15 лет, мэрия предоставит несовершеннолетним старомодный телефон с одной лишь функцией звонка. «Некоторые говорят, что это посягательство на свободы, но я так не думаю. Речь идет о повышении осведомленности о влиянии телефонов на нашу жизнь. <…> Многие дети и взрослые опьянены экранами — даже младенцы в колясках листают телефоны», — считает 34-летний Людивин, родитель годовалого и четырехлетнего детей.
Всего за запрет проголосовали 277 человек — около 20% из списка избирателей, в Сене-Порту при этом живут около 2000 человек. Администрация поселения готовит первый во Франции муниципальный указ об использовании смартфонов. Однако полицейские не могут остановить или оштрафовать людей, которые пользуются смартфоном, потому что нет подобного закона на национальном уровне. Местные власти призывают владельцев заведений клеить на входные дверях стикеры с перечеркнутым телефоном.
«Речь идет о зависимостях от конкретных вещей в смартфонах, будь то игры или социальные сети, когда мы уже не можем оторвать глаза от экранов. Мы советуем пекарям или мясникам не обслуживать тех, кто заходит и прокручивает ленту на своем телефоне: если они разговаривают по телефону, они могут закончить разговор на улице, а затем зайти и поздороваться», — заявил мэр Сены-Порта Винсент Поль-Пти.
В разговоре с газетой 17-летний старшеклассник Эдриан, которые хочет стать актером, назвал смартфоны важной частью жизни. Он пользуется ими с 11 лет, слушает с ними музыку на улице, пользуется в школе и прокладывает путь на карте.
Так, пенсионер и бывший почтальон Жан-Люк Родье голосовал за ограничения. Он признался, что боится искусственного интеллекта и никогда не был «сторонником запретов, но речь идет о нарастающей тревоге из‑за использования телефонов». Его 20-летний сын Габриэль, наоборот, против запрета: «Я провожу в телефоне по пять часов в день, и это разумное пользование. <…> Мне нравится искать информацию в телефоне на улице. Вы не можете запретить знание, которое у вас под рукой».