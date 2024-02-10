Верховный суд разрешил не возвращать подарки бывшим

Верховный суд разъяснил, что подарки во время незарегистрированных отношений не подлежит возврату при расставании, обратил внимание «Коммерсант».
По мнению судей, дарение подарков является лишь частью личных отношений и не подразумевает наличия гражданско-правовых обязательств между влюбленными, говорится в определении, которое опубликовал РАПСИ.
В суде рассматривали дело Алекея Мангушева, которому бывшая девушка не стала отдавать подаренный ей iPhone 12 Pro Max. Кроме того, мужчина потребовал от нее возместить деньги, вложенные в ремонт её квартиры и купленную бытовую технику. К тому же, к иску присоединилась его мать, заявившая, что смартфон принадлежит именно ей, как и потраченные средства. От ответчицы они хотели возмещения 450 тыс. рублей.
В ходе процесса истцы проиграли первый суд и выиграли апелляцию, где им удалось получить 96 тыс. рублей. Однако это решение отменила кассация. У инстанций возникли разногласия в применении стать о неосновательном обогащении, которое не подлежит возврату (ст. 1109 Гражданского кодекса РФ). На апелляции судья посчитала, что Мангушев мог не знать о безвозмездности передачи телефона, покупки стройматериалов и техники.
В Верховном суде посчитали, что подарки во время отношений не ведут к возникновению гражданско-правовых обязательств у влюбленных. К тому же, судья посчитал, что истцы не доказали существование упомянутых в иске вещей и их наличие у ответчицы.
«Денежные средства и иное имущество не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, если будет установлено, что они были переданы лицом, заведомо знавшим об отсутствии у него каких‑либо обязательств перед получателем», — говорится в тексте определения Верховного суда.