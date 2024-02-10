Верховный суд разрешил не возвращать подарки бывшим

В суде рассматривали дело Алекея Мангушева, которому бывшая девушка не стала отдавать подаренный ей iPhone 12 Pro Max. Кроме того, мужчина потребовал от нее возместить деньги, вложенные в ремонт её квартиры и купленную бытовую технику. К тому же, к иску присоединилась его мать, заявившая, что смартфон принадлежит именно ей, как и потраченные средства. От ответчицы они хотели возмещения 450 тыс. рублей.