Модеры заменили персонажей Mortal Kombat на диснеевских принцесс

Модеры заменили персонажей Mortal Kombat 1 на диснеевских принцесс и персонажей других мультфильмов. Необычной модификацией поделился блогер ToastedShoes, на данный момент, модели для установки доступны только на его Patreon, но в скором времени он планирует выпустить их и на платформе Nexus.
В игру команда модификаторов перенесла не только Золушку и Белоснежку, но также Жасмин, Эльзу и Рапунцель. Кроме них в списке персонажей можно найти героев классических мультфильмов «Диснея»: Микки- и Минни-Маус, Дональда Дака, Плуто, Винни Пуха и Тигру, Геркулеса и Аида, Карла Фредриксена и Рассела из «Вверх», Шрама и мандрила Рафики из «Короля Льва», принца Адама из «Красавицы и чудовища», снеговика Олафа, Юджина из «Рапунцель» и Бэймакса из «Города героев».
Все они заменяют уже существующих в игре бойцов, а потому используют их движения, атаки и жестокие фаталити. К тому же модеры добавили в игру новую арену, размещенную в Диснейленде, со знакомым замком на фоне.
Кроме этого та же команда модеров привнесла в игру персонажей из других мультфильмов, например, из «Мадагаскара», «Как приручить дракона», «Рика и Морти», «Шрэка» и «Мегамозга».
Mortal Kombat 1 вышла 19 сентября прошлого года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.