Модеры заменили персонажей Mortal Kombat на диснеевских принцесс

В игру команда модификаторов перенесла не только Золушку и Белоснежку, но также Жасмин, Эльзу и Рапунцель. Кроме них в списке персонажей можно найти героев классических мультфильмов «Диснея»: Микки- и Минни-Маус, Дональда Дака, Плуто, Винни Пуха и Тигру, Геркулеса и Аида, Карла Фредриксена и Рассела из «Вверх», Шрама и мандрила Рафики из «Короля Льва», принца Адама из «Красавицы и чудовища», снеговика Олафа, Юджина из «Рапунцель» и Бэймакса из «Города героев».