Француз, строивший 8 лет Эйфелеву башню из спичек, все-таки попал в книгу рекордов Гиннеса

Максим Саблин
Сегодня в 08:56
Фото из соцсетей Ришара Пло

Француза Ришара Пло все-таки внесли в книгу рекордов Гиннесса как автора самой высокой копии Эйфелевой башни из спичек, пишет NPR. Мужчина потратил на ее строительство 8 лет и ранее был отвергнут приемной комиссией.

В четверг представители организации поменяли решение и модель Пло всё-таки появилась на сайте. После появления истории о его разрушенной мечте в медиа они решили сделать правила менее строгими и позволить строителям использовать нестандартные спички или резать их, придавая необходимую форму.

Хранители книги рекордов признали, что сожалеют о сложившейся из‑за проблем с регистрацией ситуации и поздравили француза с возведением «поистине впечатляющего сооружения и новым рекордом Гиннесса». «Кажется, мы были неаккуратны в следовании нашим правилам», — отметил директор по регистрации рекордов Марк Маккинли.

Ришар Пло в течение 8 лет работал над своей постройкой. В процессе он потратил 706 900 спичек и 4200 часов (175 полных суток). Получившаяся модель имеет высоту в 7,2 метра и повторяет главный символ Парижа в соотношении 1:45.

Проблемой для рекордсмена стал строительный материал. Мужчина понял, что не хочет тратить время на очистку спичек от серы и поэтому обратился на фабрику за чистыми деревянными палочками. Из‑за этого комиссия первоначально посчитала, что спички слишком сильно отличаются от стандартных.

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