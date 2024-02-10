Француз, строивший 8 лет Эйфелеву башню из спичек, все-таки попал в книгу рекордов Гиннеса

Проблемой для рекордсмена стал строительный материал. Мужчина понял, что не хочет тратить время на очистку спичек от серы и поэтому обратился на фабрику за чистыми деревянными палочками. Из‑за этого комиссия первоначально посчитала, что спички слишком сильно отличаются от стандартных.