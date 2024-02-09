«Худшее время в моей жизни»: Дакота Джонсон вспомнила свои короткие съемки в «Офисе»

Джонсон рассказала об атмосфере, царившей на съемочной площадке в последние рабочие дни. «Им было грустно, а еще была странное ощущение, которая ощущалось последние 10 лет. Некоторые люди не разговаривали друг с другом, а я прихожу и говорю: „Ха-ха-ха, я так рад быть здесь“, но никто не хотел со мной разговаривать, всем было плевать», — вспомнила она.