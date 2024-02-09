«Худшее время в моей жизни»: Дакота Джонсон вспомнила свои короткие съемки в «Офисе»

Дакота Джонсон назвала непродолжительные съемки в американском сериале «Офис» «худшим временем» в своей профессиональной актерской карьере. Актриса поделилась своими воспоминаниями с ведущим шоу Late Night Сетом Майерсом.
Джонсон предложили сняться в финале ситкома, она согласились. Актриса полагала, что придет на съемки «где‑то на полдня», но на деле пробыла там две недели и «почти не участвовала в этом чертовом шоу».
Джонсон сыграла второстепенную роль нового сотрудника и произнесла реплики только в двух сценах.
Джонсон рассказала об атмосфере, царившей на съемочной площадке в последние рабочие дни. «Им было грустно, а еще была странное ощущение, которая ощущалось последние 10 лет. Некоторые люди не разговаривали друг с другом, а я прихожу и говорю: „Ха-ха-ха, я так рад быть здесь“, но никто не хотел со мной разговаривать, всем было плевать», — вспомнила она.
Актриса занимается продвижением фильма «Мадам Паутины», четвертого фильма вселенной «Человека-паука» от Sony. Однако Джонсон засомневалась в успехе ленты из‑за обилия компьютерной графики.