Флоридский Джокер сбавил обороты: попросил у Rockstar до 100 тыс. долларов и работу

«GTA, Rockstar, Take-Two, нам нужно поговорить. Я больше не подаю на вас в суд. <…> Прошло целых два месяца. Целых два месяца. Вы все еще не связались со мной, не написали в личку. Дайте мне 50 тыс., 100 тыс., дайте мне озвучить персонажа, позвольте ходить на встречи с фанатами и продвигать игру», — заявил Салливан в видео. Он все еще недоволен тем, что разработчики «незаконно использовали его образ» в трейлере игры.