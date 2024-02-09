Флоридский Джокер сбавил обороты: попросил у Rockstar до 100 тыс. долларов и работу

Лоуренс Салливан, известный как Флоридский Джокер, отказался от своих предыдущих требований к Rockstar Games в пользу более скромных. Он попросил студию выплатить ему от 50 до 100 тыс. долларов и предоставить работу по продвижению GTA VI.
«GTA, Rockstar, Take-Two, нам нужно поговорить. Я больше не подаю на вас в суд. <…> Прошло целых два месяца. Целых два месяца. Вы все еще не связались со мной, не написали в личку. Дайте мне 50 тыс., 100 тыс., дайте мне озвучить персонажа, позвольте ходить на встречи с фанатами и продвигать игру», — заявил Салливан в видео. Он все еще недоволен тем, что разработчики «незаконно использовали его образ» в трейлере игры.
Когда Салливан упоминает о двух месяцах, только лишь с третьей попытки ему удается показать два пальца. Флоридский Джокер также утверждает, что именно его громкие заявления сделали игру «более востребованной» и «прямо сейчас именно он — причина, по которой люди хотят играть в GTA VI».
Ранее Салливан утверждал, что Rockstar Games и издатель Take-Two украли его образ для использования в трейлере GTA VI, требовал компенсации в размере 1 млн долларов. Затем он покрасил волосы в фиолетовый цвет, чтобы еще больше подчеркнуть свое сходство с персонажем. В конце концов он пригрозил освобождением хакера, слившего трейлер GTA VI, из тюрьмы, чтобы нанести новую атаку, и увеличил размер компенсации до 10 млн долларов.