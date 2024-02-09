В Кирове в такси родился щенок. Девочку назвали Таксюшей

Александр, в свою очередь, поделился мыслями по поводу инцидента и посоветовал всем, кто окажется в подобной ситуации, сохранять спокойствие и оказывать помощь животным. «Я, конечно, не мог помочь сам в процессе родов, но старался довести собаку до клиники как можно быстрее. Рад, что все остальные щенки родились уже под наблюдением профессионалов, а не в таких экстремальных условиях», — отметил водитель.