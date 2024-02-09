В Кирове в такси родился щенок. Девочку назвали Таксюшей

В Кирове собака родила щенка в машине такси. О необычной поездке рассказала хозяйка питомцев в своем инстаграме*.
Надежда, владелица кавалер-кинг-чарльз-спаниеля по имени Энни, вызвала машину «Яндекс Такси», чтобы доставить своего питомца в ветеринарную клинику. На место приехал водитель по имени Александр.
В ходе поездки к врачам у собаки начались роды, и Надежда обратилась к водителю с просьбой ехать быстрее. «Мы уже почти рожаем», — сказала она, указывая на свою собаку. Александр старался, чтобы успеть доставить пассажиров в клинику, но первый щенок родился прямо в салоне автомобиля.
Остальные семь щенков появились на свет уже в стенах ветклиники. Водитель оказал помощь, перенес Энни и первого щенка в руки медиков. Интересно, что этого щенка, родившегося в такси, дома шутливо прозвали Таксюшей. Надежда отмечает, что новорожденная девочка — самая общительная среди своих сестер и братьев и обожает общество людей.
Александр, в свою очередь, поделился мыслями по поводу инцидента и посоветовал всем, кто окажется в подобной ситуации, сохранять спокойствие и оказывать помощь животным. «Я, конечно, не мог помочь сам в процессе родов, но старался довести собаку до клиники как можно быстрее. Рад, что все остальные щенки родились уже под наблюдением профессионалов, а не в таких экстремальных условиях», — отметил водитель.
* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.
Таксюша
Энни и ее щенята
Родители Таксюши