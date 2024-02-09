Опрос: больше 70% россиян готовы уволиться с работы из‑за токсичности

71% россиян готовы уволиться с работы из‑за токсичной атмосферы в коллективе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос консалтинговой компанией «Культура Инноваций» и OMI (Online Market Intelligence).
В опросе поучаствовали 1257 человек из 15 городов России. Из них — три четверти хотя бы раз сталкивались с проявлением токсичности на работе. А 53% заявили, что токсичность негативно сказывается на их продуктивности.
По данным исследования, чаще из‑за токсичности компании покидают женщины — 75% по сравнению с 67% мужчин. Кроме того, на увольнение в основном готовы люди в возрасте от 25 до 34 лет.
Самыми частыми проявлениями токсичности респонденты называют несоблюдение правил и договоренностей (28%), неспособность к конструктивному диалогу (27%) и агрессию (25%). Среди предпосылок возникновения токсичных отношений на работе — культура компании, стресс и низкий уровень энергии у сотрудников.