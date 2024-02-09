Треш-стримера Reeflay, по вине которого умерла девушка, отпустили из колонии, смягчив наказание

Ульяновский областной суд смягчил наказание Станиславу Решетняку (треш-стримеру Reeflay), говорится на сайте судебной инстанции.
Оставшиеся три года в колонии строгого режима ему заменили на принудительные работы сроком 2 года 10 месяцев с удержанием 15% зарплаты в пользу государства. Смягчение наказания объяснили тем, что у блогера было 18 поощрений в колонии, он был там трудоустроен, участвовал в работах по благоустройству, посещал воспитательные мероприятия, добросовестно относился к труду и обучению, не имел взысканий.
Reeflay провел в колонии строгого режима половину из положенного срока в шесть лет. Он уже вернулся в соцсети.
Подруга Reeflay умерла 2 декабря 2020 года. Она провела несколько часов почти без одежды на улице, куда ее выгнал Решетников. После ее смерти блогер продолжал стрим и прервал его только по просьбе приехавшей полиции.
В апреле 2021-го суд признал треш-стримера виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.