Треш-стримера Reeflay, по вине которого умерла девушка, отпустили из колонии, смягчив наказание

Оставшиеся три года в колонии строгого режима ему заменили на принудительные работы сроком 2 года 10 месяцев с удержанием 15% зарплаты в пользу государства. Смягчение наказания объяснили тем, что у блогера было 18 поощрений в колонии, он был там трудоустроен, участвовал в работах по благоустройству, посещал воспитательные мероприятия, добросовестно относился к труду и обучению, не имел взысканий.