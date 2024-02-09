В Австралии разрешат работникам игнорировать звонки от начальства в нерабочее время

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:04
Фото: Bench Accounting/Unsplash

В Австралии в первом чтении приняли закон, дающий работникам право игнорировать звонки и сообщения от начальства в нерабочее время без штрафов. В свою очередь работодатель, нарушивший это правило, сам может быть оштрафован, сообщает Reuters.

Законопроект входит в целый пакет поправок к трудовому кодексу и был поддержан сенаторами Австралии, а также министром труда Тони Берком. По мнению правительства, он защитит права работников и поможет восстановить баланс между работой и личной жизнью.

«Мы просто хотим сказать, что человек, которому не платят 24 часа в сутки, не должен подвергаться наказанию, если он не находится в сети и недоступен после работы», — заявил премьер-министр Энтони Альбанезе.

Еще в документе указаны новые условия по переходу от временной к постоянной работе и новые стандарты для временных работников, а также для водителей грузовиков.

«Австралийцы ежегодно работают в среднем шесть недель неоплачиваемых сверхурочных. Это составляет более 60,13 млрд долларов США в виде невыплаченной зарплаты в масштабах всей экономики», — сказал лидер зеленых Адам Бандт.

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