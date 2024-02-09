В России законодательно урегулируют деятельность инфобизнесменов

Рабочая группа в Госдуме готовит поправки, которые законодательно урегулируют деятельность блогеров, интернет-коучей и инфобизнесменов. Об этом сообщают «Известия».
Возможно, парламентарии реализуют предложения «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ). Ее представители считают, что прежде всего нужно ввести нормативное определение такой деятельности.
По их мнению, до заключения договора авторы онлайн-программ должны раскрывать такие сведения, как реквизиты и контактные данные. Кроме того, инфобизнесмены обязаны предоставлять исчерпывающую и достоверную информацию о своей деятельности, реалистичности достижения целей, заявленных в курсе, и воздерживаться от необоснованных гарантий, уверены общественники.
«Целесообразно также предусмотреть порядок заключения, исполнения и расторжения договоров, а также разрешения споров, обеспечивающий правовую защиту потребителей», — говорится в письме ОПИ, направленном в обе палаты парламента.
Клиент должен иметь право отказаться от услуг и получить компенсацию за некачественную работу, считают общественники.
В последнее время заметно увеличилось число инфопродуктов от блогеров, коучей и бизнес-тренеров, которые обещают быстрое решение финансовых и личных проблем, отмечают в ОПИ. Часто такие курсы не передают конкретные знания, но создают ложное впечатление о возможности получить сверхдоход или достичь личного и профессионального успеха без усилий, говорят общественники. По их подсчетам, число обманутых граждан в 2023 году выросло на 68% по сравнению с 2022-м «и имеет ярко выраженную тенденцию к дальнейшему увеличению».