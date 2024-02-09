В России законодательно урегулируют деятельность инфобизнесменов

В последнее время заметно увеличилось число инфопродуктов от блогеров, коучей и бизнес-тренеров, которые обещают быстрое решение финансовых и личных проблем, отмечают в ОПИ. Часто такие курсы не передают конкретные знания, но создают ложное впечатление о возможности получить сверхдоход или достичь личного и профессионального успеха без усилий, говорят общественники. По их подсчетам, число обманутых граждан в 2023 году выросло на 68% по сравнению с 2022-м «и имеет ярко выраженную тенденцию к дальнейшему увеличению».