«Маргарита» стала самой популярной пиццей у россиян

Пицца «Маргарита» стала самой популярной у россиян. Об этом следует из исследования компании «Атол», опубликованного в телеграм-канале «Кровавая барыня».
В компании проанализировали обезличенные данные продаж пиццы за 2022–20223 годы. Согласно представленным данным, «Маргариту» выбирает 34% россиян.
Следом в рейтинге идут «Четыре сыра» — 27%, «Пеперони» — 9%, «Ветчина и грибы» — 7%, «Мясная» и «Цезарь» — по 4%, «Барбекю» и «Гавайская» — по 3%. В остальных 9% случаев россияне выбирают другие виды пиццы.
В июне 2023 года в России отметили резкий рост популярности шаурмы — на 100–200%. Эксперты объясняли это невысокой стоимостью блюда по сравнению с остальным фастфудом.
Тогда же заметили, что спрос на другие популярные блюда в этом сегменте — суши и пиццу — в торговых сетях и у сервисов доставки либо снижается, либо значительно отстает по темпам роста от шаурмы, а их цена увеличивается сильнее.