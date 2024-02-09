В Москве произошел пожар в шестиэтажном доме. В его тушении участвовало два вертолета

Ночью 9 февраля на севере Москвы у станции метро «Аэропорт» загорелась крыша в доме на улице Черняховского. Изначально площадь возгорания составляла 300 кв. м, но позднее она увеличилась до 4000, сообщает ТАСС.
Это самый крупный пожар в жилом доме в новейшей истории Москвы, пишет агентство. Из дома эвакуировали около 400 человек. По предварительным данным, пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.
Кровля дома полностью обрушилась. К ликвидации возгорания были привлечены 175 специалистов и более 50 единиц техники, в том числе два вертолета Ка-32.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также планируют провести несколько экспертиз. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание.
Телеграм-канал Shot рассказал, что на днях в доме ремонтировали систему снеготаяния. По словам жильцов, незадолго до пожара крышу чистили от снега, после чего в доме начались перебои с электричеством.