Дензел Вашингтон и Спайк Ли снимут ремейк «Рая и ада» Акиры Куросавы

Детективный триллер «Рай и ад» 1963 года с Тосиро Мифунэ в главной роли основан на романе Эда Макбейна «Выкуп Кинга», в котором рассказывается о разорении бизнесмена после выплаты выкупа похитителям. Фильм Куросавы номинировался как лучший иностранный фильм на Венецианском кинофестивале и «Золотом глобусе».