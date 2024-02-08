Дензел Вашингтон и Спайк Ли снимут ремейк «Рая и ада» Акиры Куросавы

Дензел Вашингтон и Спайк Ли поработают над своим пятым совместным фильмом — ремейком картины «Рай и ад» Акиры Куросавы. Съемки триллера начнутся в марте, передает Variety.
Сценарий фильма написал Ли и Алан Фокс. Разработкой и продюсированием занимаются A24, Escape Artists и Mandalay Pictures. Финансирование также занимается Apple Original Films, на чьем стриминге после проката, организованном A24, и выйдет лента.
Это вторая совместная работа Вашингтона с Apple Original Films после фильма «Трагедия Макбета», также снятого студией A24. Экранизация шекспировской трагедии принесла актеру десятую номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль.
Детективный триллер «Рай и ад» 1963 года с Тосиро Мифунэ в главной роли основан на романе Эда Макбейна «Выкуп Кинга», в котором рассказывается о разорении бизнесмена после выплаты выкупа похитителям. Фильм Куросавы номинировался как лучший иностранный фильм на Венецианском кинофестивале и «Золотом глобусе».