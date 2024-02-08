В Торжке продавщица украла 800 лотерейных билетов, но ничего не выиграла

В городе Торжке Тверской области продавщица украла около 800 лотерейных билетов. Об этом пишет РИА «Новости».
В полиции рассказали, что 19-летняя девушка устроилась на работу в ларек. Вскоре после этого она увидела, как один из покупателей приобрел выигрышный билет моментальной лотереи.
Тогда девушка решила сама испытать удачу, взяв несколько билетов, не заплатив за них. «В течение нескольких рабочих дней она продолжала присваивать себе билеты моментальной лотереи в надежде на крупный выигрыш. Но ни один билет не принес желаемую прибыль. Кроме того, пропажу обнаружили», — рассказали в полиции.
Служба безопасности компании по распространению лотерейных билетов выяснила, что продавщица присвоила билетов на сумму в 165 тыс. рублей. Полиция возбудила уголовные дела о присвоении/растрате. Теперь девушке грозит до двух лет лишения свободы.
В октябре 2023-го американец выиграл 1,76 млрд долларов в лотерею. Победный билет он купил в придорожном ларьке.