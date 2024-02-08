В Торжке продавщица украла 800 лотерейных билетов, но ничего не выиграла

Тогда девушка решила сама испытать удачу, взяв несколько билетов, не заплатив за них. «В течение нескольких рабочих дней она продолжала присваивать себе билеты моментальной лотереи в надежде на крупный выигрыш. Но ни один билет не принес желаемую прибыль. Кроме того, пропажу обнаружили», — рассказали в полиции.