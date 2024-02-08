Минобороны предложило установить единый предельный возраст для контрактников и мобилизованных

В июле 2023 года Владимир Путин подписал закон, повышающий на пять лет предельный возраст пребывания в запасе. Для военнообязанных первого разряда этот возраст увеличивается с 35 до 40 лет, второго — с 45 до 50 лет, третьего — с 50 до 55 лет. Для старших офицеров предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве увеличен до 65 лет, для младших — до 60 лет.