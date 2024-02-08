Минобороны предложило установить единый предельный возраст для контрактников и мобилизованных

Минобороны разработало законопроект, который предлагает установить единый предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации, военного положения или военного времени для контрактников и мобилизованных. Документ опубликован на официальном портале нормативных актов.
Минобороны хочет установить предельный возраст в период мобилизации для высших офицеров в 70 лет, для остальных званий — в 65 лет. Действие законопроекта предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
Сейчас законодательство не содержит нормы, определяющей предельный возраст пребывания на военной службе, для тех, кто заключил контракты до 24 июня 2023 года. По мнению министерства, принятие инициативы обеспечит необходимый уровень укомплектованности армии и сохранит ее боеспособность.
Согласно действующему закону «О воинской обязанности и военной службе», предельный возраст для маршалов, генералов, адмиралов, генерал-полковников составляет 65 лет, генерал-лейтенантов, вице-адмиралов, генерал-майоров, контр-адмиралов — 60 лет, полковников и капитанов первого ранга — 55 лет, военнослужащих с иным воинским званием — 50 лет.
Законодательство разрешает заключить новый контракт о военной службе по достижении предельного возраста. Для высших воинских званий его срок устанавливает президент.
В июле 2023 года Владимир Путин подписал закон, повышающий на пять лет предельный возраст пребывания в запасе. Для военнообязанных первого разряда этот возраст увеличивается с 35 до 40 лет, второго — с 45 до 50 лет, третьего — с 50 до 55 лет. Для старших офицеров предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве увеличен до 65 лет, для младших — до 60 лет.