Disney+ потеряла 1,3 млн подписчиков после резкого повышения цен, но сумела сократить убытки

В совокупности на конец прошлого года у сервисов Disney+ Core (работает в США, Канаде и других странах) и Disney+ Hotstar (Индия) насчитывалось 149,6 млн подписчиков, что немного меньше, чем в предыдущем квартале, когда общее количество подписчиков составляло 150,2 млн. К марту компания прогнозирует рост подписчиков у Disney+ Core на 5,5–6 млн.