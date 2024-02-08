Disney+ потеряла 1,3 млн подписчиков после резкого повышения цен, но сумела сократить убытки

Disney+ потеряла 1,3 млн подписчиков в последнем квартале 2023 года из‑за значительного увеличения цен, передает Variety. С осени их количество уменьшилось на 112,6 млн пользователей сервиса до 111,3 млн.
В совокупности на конец прошлого года у сервисов Disney+ Core (работает в США, Канаде и других странах) и Disney+ Hotstar (Индия) насчитывалось 149,6 млн подписчиков, что немного меньше, чем в предыдущем квартале, когда общее количество подписчиков составляло 150,2 млн. К марту компания прогнозирует рост подписчиков у Disney+ Core на 5,5–6 млн.
В период с октября по декабрь 2023-го Disney+ сократила убытки своего потокового бизнеса на 300 млн долларов. Компания находится на пути к достижению прибыльности. К концу 2024 года Disney+ намерен сэкономить 7,5 млрд долларов.