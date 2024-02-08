Француз потратил 8 лет на сборку 7-метровой модели Эйфелевой башни из спичек. Но рекорд не засчитали

47-летний француз Ричард Плауд построил из спичек модель Эйфелевой башни высотой 7,19 метров. Об этом сообщает Sky News.
Мужчине потребовалось на работу 706 900 спичек и 4200 часов (175 полных суток). Плауд занимался проектом восемь лет.
Его модель Эйфелевой башни — самая высокая конструкция из спичек в мире. Однако Книга рекордов Гиннеса не засчитала рекорд.
Там пояснили, что конструкция должна быть построена из спичек, доступных, их нельзя разбирать или деформировать до такой степени, что они перестанут быть похожими на спички. Заявку Плауда дисквалифицировали, поскольку спички, которые он использовал, не были доступны в продаже.
Француз назвал решение Книги рекордов Гиннесса «большим разочарованием». «Судьи вынесли свой вердикт, даже не увидев мою башню в реальной жизни», — раздосадовано написал он в соцсетях.
Рекорд на самую высокую конструкцию из спичек остался за ливанским мастером Туфиком Дахером. В 2009 году он закончил постройку модели Эйфелевой башни из спичек высотой 6,53 метра.