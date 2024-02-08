Француз потратил 8 лет на сборку 7-метровой модели Эйфелевой башни из спичек. Но рекорд не засчитали

Там пояснили, что конструкция должна быть построена из спичек, доступных, их нельзя разбирать или деформировать до такой степени, что они перестанут быть похожими на спички. Заявку Плауда дисквалифицировали, поскольку спички, которые он использовал, не были доступны в продаже.