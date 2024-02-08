Американец взобрался на Sphere в Лас-Вегасе, чтобы помочь бездомным беременным женщинам

Полиция Лас-Вегаса арестовала мужчину за проникновение на знаменитую площадку Sphere, сообщает The New York Post. Он утверждал, что взобрался на вершину конструкции ради сбора денег для бездомных беременных женщин.
По данным газеты, задержанного зовут Мейсон де Шампс, он называет себя «покорителем небоскребов». Судя по его соцсетям, он действительно взбирается на здания, и восхождение на Sphere он транслировал в прямом эфире.
В соцсетях де Шампса называют пролайф-активистом. В его аккаунтах написано, что «Христос — царь».
Стоимость строительства Sphere составила более 2,3 млрд долларов, высота здания — более 106 метров, а снаружи установлено около 1,2 млн светодиодных ламп. Впервые центр открылся во второй половине 2023 года концертом U2 и премьерой фильма «Открытка с Земли» Даррена Аронофски.