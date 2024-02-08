Исследование: прием «Виагры» может снизить у мужчин риск болезни Альцгеймера

Среди мужчин в группе, принимавшей лекарства, за 5 лет наблюдений обнаружили 8,1 случая болезни Альцгеймера на 10 тыс. человек. В группе, не принимавшей их, этот показатель составил 9,7 случая на 10 тыс. человек.