Исследование: прием «Виагры» может снизить у мужчин риск болезни Альцгеймера

Мужчины, принимающие препараты от эректильной дисфункции, такие как «Виагра», с меньшей вероятностью сталкиваются с болезнью Альцгеймера. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на работу исследователей из Университетского колледжа Лондона.
Ученые изучили медицинские записи о более чем 260 тыс. мужчинах. Выяснилось, что у людей, принимавших препараты для увеличения потенции, вероятность развития заболевания, вызывающего деменцию, на 18% ниже.
Среди мужчин в группе, принимавшей лекарства, за 5 лет наблюдений обнаружили 8,1 случая болезни Альцгеймера на 10 тыс. человек. В группе, не принимавшей их, этот показатель составил 9,7 случая на 10 тыс. человек.
Ученые пока не нашли точных доказательств, что средства вроде «Виагры» сами по себе снижают риск болезни Альцгеймера. Чтобы их получить и понять механизм связи между приемом препаратов и риском болезни, нужны дополнительные исследования.
«Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти результаты, узнать больше о потенциальных преимуществах и механизмах действия этих препаратов и определить оптимальную дозировку», — сказала ведущая авторка работы доктор Рут Брауэр.