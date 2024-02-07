Проект секс-вечеринок Kinky Party останавливает деятельность в России после предостережения властей

Организаторы секс-вечеринок Kinky Party заявили о приостановке деятельности после предостережения властей. Сообщение появилось в приватном телеграм-канале проекта.
«Мы получили предостережение от государственных органов о невозможности проведения наших вечеринок в прежнем формате. Несмотря на то, что наши мероприятия всегда соответствовали законодательству и были направлены на создание безопасной, уважительной среды для свободного самовыражения, мы получили предостережение, что любые события, связанные с секс-тематикой, не допускаются. Это означает, что Kinky Party, которые вы знали и любили 8 лет, не смогут проходить в Москве в обозримом будущем», — написали они.
Представители Kinky Party отметили, что из‑за обращения властей им пришлось отказаться от празднования своего восьмилетия, которое было намечено на 17 февраля, и добавили, что не знают, являются ли новые нормы временной или постоянной мерой.
«Сейчас нам, как и вам, необходима пауза, чтобы переварить эту информацию. Мы вернемся к вам, как только продумаем альтернативные способы дарить вам атмосферу праздника и свободы», — добавили они.
Вечеринки проекта Kinki Company, который также включает мастер-классы по сексуальным практикам, дизайнерские маркеты и иммерсивные шоу, проходили с 2016 года. Представители компании заверили, что продолжат деятельность в Грузии и других странах.