Проект секс-вечеринок Kinky Party останавливает деятельность в России после предостережения властей

«Мы получили предостережение от государственных органов о невозможности проведения наших вечеринок в прежнем формате. Несмотря на то, что наши мероприятия всегда соответствовали законодательству и были направлены на создание безопасной, уважительной среды для свободного самовыражения, мы получили предостережение, что любые события, связанные с секс-тематикой, не допускаются. Это означает, что Kinky Party, которые вы знали и любили 8 лет, не смогут проходить в Москве в обозримом будущем», — написали они.