В Южной Корее введут пожизненное заключение за криптопреступления

В Южной Корее ужесточают наказание за правонарушения, связанные с криптовалютой. Об этом сообщает The Block.
Новый криптозакон вступит в силу 19 июля. Согласно ему, преступникам, совершающим незаконные действия на рынке, будет грозить уголовное наказание, вплоть до пожизненного заключения.
Еще нарушители должны будут выплатить штраф не более чем в пять раз превышающий размер незаконной прибыли. Тех, кто заработал на криптонарушениях более 3,76 млн долларов, обяжут выплатить штраф в размере удвоенной суммы доходов.
В июле 2023 года в Корее приняли закон о защите пользователей виртуальных активов. Он направлен на борьбу с использованием нераскрытой информации для инвестиций, манипуляции ценами и мошенничества.
В том же 2023 году гражданина Южной Кореи До Квона обвинили в мошенничестве, связанном с крахом токенов TerraUSD (UST) и LUNA. Из‑за него криптосообщество потеряло 60 млрд долларов.