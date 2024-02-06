В соцсетях разошлись кадры с вечеринки школьников в Уфе. СМИ назвали ее «голой» и «развратной»

В роликах с нее подростки ездят на лимузине, танцуют и целуются. На кадрах из лимузина один из участников с голым торсом, другую участницу шлепают по ягодицам. Некоторых комментаторов возмутили наряды подростков — в частности, что именинница танцует в корсете и стрингах, а другая девочка стоит на столе в короткой юбке.