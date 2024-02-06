В соцсетях разошлись кадры с вечеринки школьников в Уфе. СМИ назвали ее «голой» и «развратной»

В соцсетях разошлись кадры с вечеринки, которую устроили подростки в Уфе. Они отмечали 15-летие подруги. В частности, видео с праздника опубликовал телеграм-канал националиста Владислава Позднякова и башкирский филиал Mash. Ряд СМИ назвал вечеринку «голой» и «развратной».
В роликах с нее подростки ездят на лимузине, танцуют и целуются. На кадрах из лимузина один из участников с голым торсом, другую участницу шлепают по ягодицам. Некоторых комментаторов возмутили наряды подростков — в частности, что именинница танцует в корсете и стрингах, а другая девочка стоит на столе в короткой юбке.
По данным Mash Batash, в основном на видео ученики 39-й гимназии в Уфе. При этом телеграм-канал «Новости Уфы и Республики Башкортостана» пишет, что именинница учится в 159-й школе.
Предназначены ли были видео с вечеринки для широкой аудитории, неясно, но Mash Batash уверяет, что подростки сами выложили их в телеграм-каналы. Mash также пишет, что на мероприятии присутствовали родители школьников, а оплатила праздник мать именинницы — бизнесвумен, которая занимается лесоматериалами.
На родителей двух подростков — 15-летней школьницы и ее 16-летнего знакомого — завели административные дела о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Им грозят штрафы по 500 рублей. Также сообщается, что этими двумя подростками займется комиссия по делам несовершеннолетних.