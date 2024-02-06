Вместо Милоша Биковича в «Белом лотосе» сыграет Джулиан Костов (Макаров из новой Call of Duty)

HBO нашел замену Милошу Биковичу в третьем сезоне «Белого лотоса». Роль второстепенного русского персонажа исполнит болгарский актер Джулиан Костов. Бикович ранее покинул проект из‑за критики со стороны Украины.
Джулиан Костов известен ролями Федора Каминского в первом сезоне сериала Netflix «Тень и кость», а также злодея Владимира Макарова в видеоигре 2023 года Call of Duty: Modern Warfare III.
Deadline описывал роль, которая в итоге досталась Костову, как русского преподавателя йоги Валентина, который флиртует с гостями и советует им, как улучшить жизнь.
Съемки третьего сезона «Белого лотоса» начнутся в ближайшее время на таиландских островах Самуи и Пхукет, а также в Бангкоке. Сюжет расскажет о новой группе гостей в другом отеле «Белый лотос», расположенном в Таиланде.
Вскоре после новостей о том, что к проекту присоединится Милош Бикович, МИД Украины раскритиковал HBO. Ведомство обвинило актера в поддержке геноцида и нарушении международного права.
Представители страны отметили, что Бикович получал медаль Пушкина из рук Владимира Путина, а позже и приобрел российское гражданство его указом. Кроме того, актер несколько раз посещал Крым без ведома украинских властей, в том числе участвовал там в съемках.
Бикович назвал обвинения целенаправленной кампанией, которая может привести к «триумфу абсурда и поражению искусства». Сербский артист отметил, что вырос в разрушенной войной стране, а число активных военных конфликтов в мире лишь увеличивается, и ни один не похож на другой. «Каждый из них душераздирающий. Я желаю, чтобы все они прекратились и восторжествовали принципы любви», — подчеркивал он.
Предложение сняться в «Белом лотосе» он назвал большой честью, но решил покинуть проект. «Мое участие невозможно по причинам, выходящим за рамки искусства, и я не стану поддаваться никаким уговорам, которые ставят под угрозу мои принципы», — написал Бикович.