Вместо Милоша Биковича в «Белом лотосе» сыграет Джулиан Костов (Макаров из новой Call of Duty)

Бикович назвал обвинения целенаправленной кампанией, которая может привести к «триумфу абсурда и поражению искусства». Сербский артист отметил, что вырос в разрушенной войной стране, а число активных военных конфликтов в мире лишь увеличивается, и ни один не похож на другой. «Каждый из них душераздирающий. Я желаю, чтобы все они прекратились и восторжествовали принципы любви», — подчеркивал он.