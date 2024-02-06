Стая косаток застряла в ледяном плену у побережья Хоккайдо. Спасатели не могут им помочь

На севере Японии у побережья Хоккайдо стая косаток застряла в дрейфующем льду. Об этом сообщает местная телекомпания NHK.
На опубликованных в сети кадрах видно, как около 17 косаток высовываются из небольшой щели во льду примерно в одном километре от побережья города Раусу.
Береговая охрана не может освободить млекопитающих, так как из‑за дрейфующего льда невозможно подойти на лодке. «У нас нет другого выбора, кроме как ждать, когда лед расколется и они смогут спастись», — сказал представитель Раусу.
Спасти косаток из плена может ветер, но он не ожидается до 8 февраля. Еще можно прорубить лед с помощью ледокола или судна усиленного ледового класса. Сейчас активисты «Друзья Океана» готовят обращение в МИД России, чтобы страны провели совместную спасательную операцию.
Разлетевшиеся по сети кадры снял эксперт по морской флоре и фауне Сейитиро Цучия, когда проводил исследование местной популяции морских львов.
«Я увидел косаток с головами, торчащими из дыры во льду. Казалось, что они с трудом дышат, и, похоже, среди них было три или четыре детеныша», — сказал он.
Крупные китообразные могут проводить под водой длительное время. Однако косатки могут обходиться без воздуха всего около 15 минут. Это не первый случай, когда косатки попадают в ледяную ловушку в этом районе. В 2005 году несколько млекопитающих погибли, так и не сумев спастись.