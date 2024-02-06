Стая косаток застряла в ледяном плену у побережья Хоккайдо. Спасатели не могут им помочь

Крупные китообразные могут проводить под водой длительное время. Однако косатки могут обходиться без воздуха всего около 15 минут. Это не первый случай, когда косатки попадают в ледяную ловушку в этом районе. В 2005 году несколько млекопитающих погибли, так и не сумев спастись.