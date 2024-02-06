«Осторожно, новости»: в «Лэтуаль» на упаковках с косметикой закрашивают радугу

Максим Саблин
Сегодня в 18:06
Фото: @electroural/twitter

Сотрудникам «Лэтуаль» приказали закрашивать радугу на гривах единорогов с упаковок косметики Unicorns Approve, пишет «Осторожно, новости» со ссылкой на представителя одного из московских магазинов ретейлера.

О том, что такая практика существует в филиалах крупнейшего продавца косметики, первым сообщил пользователь твиттера @ElectroUral. Он опубликовал фото тюбика крема для тела от бренда с единорогом и заметил, что на прозрачной защитной пленке радужная грива закрашена черным цветом.

«Вернули 2007», — обратил он внимание на черную челку сказочного коня. Стоит заметить, что на гриве лошади видны всего лишь шесть цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и фиолетовый. Впрочем, на некоторых брендах Unicorns Approve единорог носит розовые волосы.

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Похожее фото опубликовала пользовательница @Antarcticitegem. На нем тоже два одинаковых тюбика крема для рук от Unicorns Approve, но один еще не распечатан и на нем грива закрашена чем‑то красным.

«До меня только сейчас дошло, зачем они это делают», — недоумевает девушка.

Как рассказал собеседник «Осторожно, новости», распоряжение о перекраске единорогов отдало руководство сети, причем оно пришло после признания Верховным судом «международного движения ЛГБТ» запрещенной в России экстремистской организацией.

В символике движения используется как раз шестицветная радуга, а не семицветная. Ее публичная демонстрация, согласно статье 20.29 КоАП РФ, может привести к штрафу до 1 млн рублей для должностных лиц либо к приостановке деятельности до 90 суток с конфискацией материалов.

Хотя закрашивание происходит в магазинах «Лэтуаль», в его интернет-магазине упаковки пока что представлены в оригинальном виде. Шестицветную радугу можно найти на пудре, креме, гелях для душа, шампунях и даже носках.

Кстати, найти косметику Unicorns Approve можно не только в «Лэтуаль», но и в «Перекрестке».

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На прошлой неделе в Нижнем Новгороде девушку арестовали на пять суток за сережки с семицветной радугой. Их признали символикой экстремистского и запрещенного в РФ движения ЛГБТ. По словам адвоката, суд так и не определил точно, какой именно символ демонстрировала подсудимая.

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