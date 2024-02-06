«Осторожно, новости»: в «Лэтуаль» на упаковках с косметикой закрашивают радугу

На прошлой неделе в Нижнем Новгороде девушку арестовали на пять суток за сережки с семицветной радугой. Их признали символикой экстремистского и запрещенного в РФ движения ЛГБТ. По словам адвоката, суд так и не определил точно, какой именно символ демонстрировала подсудимая.