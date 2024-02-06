Умер кантри-певец Тоби Кит, автор песни «Should’ve Been a Cowboy»

Американский певец Тоби Кит, автор одной из самых популярных кантри-песен 90-х «Should’ve Been a Cowboy», скончался от рака желудка в возрасте 62 лет.
Новости о смерти артиста появились на его официальном сайте и в соцсетях. «Тоби Кит скончался прошлой ночью в окружении семьи. Он долго и отважно боролся со своей болезнью», — сказано в сообщении.
О том, что певцу поставили диагноз рак желудка, стало известно в июне 2022-го. «Последние полгода я провел на химиотерапии, облучении и операциях. Пока держимся. Мне нужно время, чтобы выдохнуть и набраться сил», — написал тогда Кит.
С учетом студийных альбомов, рождественских сборников и «лучших хитов» релизы артиста выходили практически каждый год на протяжении последних двух десятилетий. Среди самых популярных треков Кита `— «Red Solo Cup», «As Good as I Once Was», «Beer for My Horses», «Courtesy of the Red, White & Blue (The Angry American)» и «How Do You Like Me Now?».
Тоби Кит родился в городе Клинтон (Оклахома) в 1961 году. Музыкальную карьеру он начал в 20 лет, а первого успеха добился в 1993 году с синглом «Should’ve Been a Cowboy», который занял первую строчку в кантри-чарте Billboard. Позднее трек признали самой популярной кантри-песней своего десятилетия.