Умер кантри-певец Тоби Кит, автор песни «Should’ve Been a Cowboy»

О том, что певцу поставили диагноз рак желудка, стало известно в июне 2022-го. «Последние полгода я провел на химиотерапии, облучении и операциях. Пока держимся. Мне нужно время, чтобы выдохнуть и набраться сил», — написал тогда Кит.