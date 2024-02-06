Мизулина заставила студента извиниться за слова о целесообразности срочной службы

В ответ глава ЛБИ сказала, что Милохин «сам запугался», а ее организация просто обратила внимание, что Минобороны недорабатывает. Мизулина заявила, что призыву должны подлежать все, включая блогеров. При этом она ушла от вопроса о призыве певца Шамана.