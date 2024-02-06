Мизулина заставила студента извиниться за слова о целесообразности срочной службы

Александр Голиков
Сегодня в 15:40
Фото: «Осторожно, новости»

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заставила студента принести извинения за его фразу о бесполезности срочной службы. Она пригрозила ему делом о дискредитации армии. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел во время встречи Мизулиной с учащимися Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Один из зрителей выступления спросил общественную деятельницу, зачем она написала донос на блогера Даню Милохина и пригрозила ему армией.

В ответ глава ЛБИ сказала, что Милохин «сам запугался», а ее организация просто обратила внимание, что Минобороны недорабатывает. Мизулина заявила, что призыву должны подлежать все, включая блогеров. При этом она ушла от вопроса о призыве певца Шамана.

В разговоре о срочной службе в России общественница отметила, что это долг каждого гражданина, которому государство обеспечивает бесплатное образование и медицину. Она посоветовала студенту извиниться за свое высказывание, которое могло оскорбить солдат-срочников, так как его слова подпадают под статью о дискредитации армии.

Молодой человек сразу же попросил прощения. «Я сердечно извиняюсь перед солдатами-срочниками. Я отрицаю тот факт, что их нужно некоторое время переучивать, чтобы они принимали участие в специальной военной операции», — сказал он.

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