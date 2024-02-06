На школьницу завели уголовное дело о призывах к теракту после просмотра тиктоков о шутингах

Утверждается, что во время обыска в комнате девочки нашли её личный дневник. В одной из записей восьмиклассница якобы говорила: «Я хочу найти верного друга и устроить теракт, как Эрик и Дилан. Они мой пример. Я хочу быть как они». Кроме этого, сообщается, что мама видела в тетрадке заметку о ненависти дочери к отцу и желании его убить, однако списала это на подростковые трудности и чрезмерную эмоциональность после конфликта с мужчиной.