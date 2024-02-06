На школьницу завели уголовное дело о призывах к теракту после просмотра тиктоков о шутингах

В Ижевске полиция завела на школьницу уголовное дело о публичных призывах к теракту после просмотра тиктоков и сайтов о «колумбайне». Об этом пишет Baza.
Московские силовики обратились к ижевским следователям, когда заметили, что живущая в городе 14-летняя девочка смотрит в тиктоке ролики про нападения на школы и ходит на сайты, посвящённые школьным стрелкам, уточняет канал. Каким образом органы получили эту информацию, журналисты не сообщают.
Утверждается, что во время обыска в комнате девочки нашли её личный дневник. В одной из записей восьмиклассница якобы говорила: «Я хочу найти верного друга и устроить теракт, как Эрик и Дилан. Они мой пример. Я хочу быть как они». Кроме этого, сообщается, что мама видела в тетрадке заметку о ненависти дочери к отцу и желании его убить, однако списала это на подростковые трудности и чрезмерную эмоциональность после конфликта с мужчиной.
В то же время, полицейским не удалось обнаружить среди её вещей никакой атрибутики, связанной с шутингами. Уточняется, что подозреваемая не интересовалась оружием, лишь мотоциклами и машинами. К тому же, девочка хорошо училась в школе и общалась с одноклассниками, хотя иногда ругалась со старшим братом.
Во время задержания школьница сильно переживала, что про неё плохо подумают, и уверяла, что на самом деле не может сделать людям боль, пишет Baza. Цитату из дневника же она объяснила тем, что ей просто хотелось понять мотивацию школьников, которые устраивают стрельбу. Тем не менее, сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах и оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ).