Жительниц Краснодара заставили извиниться на камеру за поцелуй на видео. Им грозит крупный штраф

«Извиняюсь перед всеми, кто думает, что мы в натуре за ЛГБТ*. Мы против этой темы, мы знаем, какие законы у нас. Мы не ожидали, что такое произойдет. Поэтому мы мимо вообще, извиняюсь», — говорит одна из девушек в ролике полицейских.