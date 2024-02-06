Жительниц Краснодара заставили извиниться на камеру за поцелуй на видео. Им грозит крупный штраф

Полиция Краснодара опубликовала ролик с извинениями девушек, которых задержали за поцелуй на видео в кафе. На них завели административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ч. 1, 3 ст. 6.21 КоАП РФ).
«Извиняюсь перед всеми, кто думает, что мы в натуре за ЛГБТ*. Мы против этой темы, мы знаем, какие законы у нас. Мы не ожидали, что такое произойдет. Поэтому мы мимо вообще, извиняюсь», — говорит одна из девушек в ролике полицейских.
«[Основная цель этого ролика в чем была?] Ну хайпануть, собрать подписчиков, охваты», — ответила она на вопрос сотрудника МВД.
«Вы понимаете, что ваше видео могут увидеть несовершеннолетние, и поцелуй, который был, засос, это могло навредить их психике», — обратился полицейский к другой задержанной.
«Честно, я не профессионал, я видео никакие не снимала. Я не думала, что это могло на кого‑то повлиять», — отрицает она.
— Вы часто вообще целуетесь с женщинами? — уточняет сотрудник.
— Нет, нет. Это все шутка. Я очень раскаиваюсь, очень извиняюсь. Я только сейчас осознаю, что мы сделали.
Девушкам грозит крупный штраф. 24-летняя задержанная может потерять до 200 тыс. рублей, 19-летняя — 100 тыс. рублей.
Видео подруг накануне разошлось по краснодарским пабликам, пишет «Осторожно, новости». На нем девушка Влада Алчаева признается спутнице в любви, дарит ей цветы, а затем надевает на палец кольцо, делает предложение и, наконец, целует.
После реакции соцсетей и полиции Влада заявила журналистам 93.ru, что записала ролик ради шутки и чтобы поднять охваты, а сама никогда «не была за ЛГБТ, любит мужиков и *** [мужские половые органы] не променяет на ***** [женские половые органы]».
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещенным.