79-летний актер из «Игры в кальмара» может сесть в тюрьму по делу о домогательствах

79-летнего южнокорейского актера О Ен Су, сыгравшего в сериале «Игра в кальмара», обвинили в сексуализированных домогательствах. Прокуратура города Сувон запросила наказание в виде года лишения свободы. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Дело в отношении О Ен Су завели в ноябре 2022 года. Поводом для обвинений стал случай, произошедший в 2017 году. Тогда, по словам следователей, актер «неприемлемым образом прикоснулся к телу» женщины и поцеловал ее в щеку вопреки ее воле. В декабре 2021 года девушка, пожелавшая остаться анонимной, подала жалобу в полицию. Сам актер отрицал обвинения.
Прокуратура требует не только приговорить О Ен Су к году тюрьмы, но и запретить ему работать в учреждениях для детей и подростков. «Когда меня в таком возрасте судят за подобные вещи, я испытываю боль и агонию. Я чувствую, будто вся моя жизнь разваливается на части», — заявил О Ен Су в последнем слове на заседании 2 февраля 2024-го. Приговор по делу огласят 15 марта.
Сериал «Игра в кальмара» вышел на Netflix 17 сентября 2021 года и стал одним из главных ТВ-событий года. За почти месяц проект набрал более 1,65 млрд часов просмотра. Достигнув 111 млн аккаунтов, шоу стало первым сериалом Netflix, превысившим 100 млн пользователей на старте, и все еще остается самым просматриваемым проектом за всю историю стриминга. На 2024 год намечена премьера второго сезона.