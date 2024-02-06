79-летний актер из «Игры в кальмара» может сесть в тюрьму по делу о домогательствах

Прокуратура требует не только приговорить О Ен Су к году тюрьмы, но и запретить ему работать в учреждениях для детей и подростков. «Когда меня в таком возрасте судят за подобные вещи, я испытываю боль и агонию. Я чувствую, будто вся моя жизнь разваливается на части», — заявил О Ен Су в последнем слове на заседании 2 февраля 2024-го. Приговор по делу огласят 15 марта.